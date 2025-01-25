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بكري: لم يستجب أحد للخونة ويخرج للتظاهر.. والإخوان حالهم يصعب علي الكافر - أخبار كلمتك

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بكري: لم يستجب أحد للخونة ويخرج للتظاهر.. والإخوان حالهم يصعب علي الكافر - أخبار كلمتك

بكري: لم يستجب أحد للخونة ويخرج للتظاهر.. والإخوان حالهم يصعب علي الكافر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للنزول يوم 25 يناير، باءت بالفشل، ولن يستجيب الشعب للتحريض على الدولة ومؤسساتها.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على إكس، اليوم السبت: بالأمس قلت إن أحدا لن يستجيب لدعوات الخونة ويخرج للتظاهر، واليوم ظللت أبحث عن مظاهرة واحدة فلم أجد.

وأضاف: «تساءلت عن السبب، قيل لي: إما أن الناس نسيت الدعوة، وإما أن حكومتنا اللئيمة تآمرت وحذفت يوم 25 يناير من الأجندة، فاحتار الناس، واتلخبطوا».

واختتم: «مساكين جماعة الإخوان وأبواقها الإعلامية حالهم يصعب علي الكافر».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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