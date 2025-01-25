الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام إيبسويتش - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام إيبسويتش - أخبار كلمتك

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بيتيس يخطف فوزا مثيرا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

بيتيس يخطف فوزا مثيرا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

التضامن تنظم يوما رياضيا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج - أخبار كلمتك

التضامن تنظم يوما رياضيا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل الأدعية والأعمال المستحبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل الأدعية والأعمال المستحبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - هل نشهد سقوط أمطار؟.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - هل نشهد سقوط أمطار؟.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

عيد الطيران المدنى، قصة "فايزة" أول طائرة قادها محمد صدقي من ألمانيا لمصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عيد الطيران المدنى، قصة "فايزة" أول طائرة قادها محمد صدقي من ألمانيا لمصر - أخبار كلمتك

عيد الطيران المدنى، قصة "فايزة" أول طائرة قادها محمد صدقي من ألمانيا لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:15 مساءً - بدأ الطيار المصري محمد صدقي رحلته التاريخية بأول طائرة قادما من برلين إلى مصر في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته "فايزة" التي اشتراها من ألمانيا، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الأميرة "فايزة" ابنة الملك فؤاد الأول، وطار بها منفردًا من برلين ليصبح  «محمد صدقي» أول طيار مصري يخوض رحلة جوية بطائرته الخاصة من أوروبا إلى مصر، بعد إتمام تدريبه على الطيران في ألمانيا.

 

الطيران المدني

قضى في ألمانيا 3 سنوات تعلم خلالها الطيران على نفقته الخاصة، وحصل على جميع شهاداته وإجازاته، واشترى من ماله الخاص طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين ومكشوفة (بدون غطاء زجاجي) بسرعة لا تتجاوز 120 كيلو مترا في الساعة، حيث مضى ينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930. 

 

وصول الطيار محمد صدقي إلى مطار هليوبوليس

 

وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار، وكان في استقباله محمود فهمي النقراشي وزير المواصلات، ونجيب الغرابلي وزير الحقانية وعدد من كبراء الأمة في مقدمتهم الاقتصادي الوطني محمد طلعت حرب.

ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمي النقراشى وزير المواصلات في فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل في مطار ألماظة، وتم إعداده للطيران المدني في فبراير 1931 وافتتح رسميًا في 2 يونيو 1932.

 

وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران، واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران، حيث تجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج.

واحتفالًا بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيدًا قوميًا للطيران المدني المصري.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق