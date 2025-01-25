محافظ القاهرة: ذكرى ملحمة الشرطة عام 1952 ستظل خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 04:56 مساءً - زار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم السبت، مديرية أمن القاهرة لتهنئة اللواء طارق راشد مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، وكافة قيادات وأفراد الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية.

رافق محافظ القاهرة خلال زيارته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود.حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على تقديره الكبير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، مشيدًا بدورهم الوطني في مكافحة الإرهاب والفساد، وفرض النظام والقانون بما يعزز الأمان للمواطنين.

كما أكد محافظ القاهرة أن ذكرى ملحمة أبطال الشرطة في عام 1952 ستظل مناسبةً وطنيةً خالدةً تجسد صورةً حقيقيةً للتضحية ومعنًا للعطاء وعمق الانتماء للوطن.

وأثنى خلال الزيارة على الدور البارز لرجال الشرطة في كافة القطاعات، وما قدمه رجالها من تضحيات، وأرواح الشهداء الزكية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وثمن محافظ القاهرة، الجهود التى تقوم بها مديرية أمن القاهرة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

في ختام الزيارة، قدم الدكتور إبراهيم صابر درع محافظة القاهرة للواء طارق راشد، تقديرًا لجهود رجال الشرطة في خدمة الوطن.