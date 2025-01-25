بالرابط.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 04:16 مساءً - نتيجة الشهادة الإعدادية.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية وطريقة الحصول عليها في جميع المحافظات، تزامنًا مع اقتراب موعد إعلانها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وأوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال الكنترول وعرض نتيجة الشهادة الإعدادية على المحافظ واعتمادها رسميًا، يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

- الدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

- الضغط عى نتائج الفصل الدراسي الأول.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على استعلام.

- تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القاهرة، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القليوبية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الشرقية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنوفية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الدقهلية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الغربية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة سوهاج، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة أسوان، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنيا، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الإسماعيلية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الإسكندرية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة أسيوط، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة البحر الأحمر، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة دمياط، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الفيوم، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة جنوب سيناء، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة شمال سيناء، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة مطروح، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة بني سويف، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة البحيرة، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الوادي الجديد، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

- تكون درجة مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 40 درجة.

- تقدر درجة مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 30 درجة.

- تكون درجة مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 30 درجة.

- تقدر درجة مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 20 درجة.

- تكون درجة مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 20 درجة.

- مجموع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 140 درجة.

- مجموع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 140 درجة.