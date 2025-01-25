جولة داخل معرض الكتاب 2025، الجمهور يلتقط صورا تذكارية مع أسامة الهادى (صور) - أخبار كلمتك

جولة داخل معرض الكتاب 2025، الجمهور يلتقط صورا تذكارية مع أسامة الهادى (صور) - أخبار كلمتك

حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجراء عملية في أنفها - أخبار كلمتك

حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجراء عملية في أنفها - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تثير الجدل وتعلّق عملياتها في صنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تثير الجدل وتعلّق عملياتها في صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحياة» تكشف عن كواليس تصوير «جودر 2 | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحياة» تكشف عن كواليس تصوير «جودر 2 | صور - أخبار كلمتك

«مجالس البحث العلمي العربية» يشارك في المؤتمر الدولي الـ17 لأورام الثدي والنساء - أخبار كلمتك

«مجالس البحث العلمي العربية» يشارك في المؤتمر الدولي الـ17 لأورام الثدي والنساء - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - مشاهدة مباراة ليفربول وإيبسويتش بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - مشاهدة مباراة ليفربول وإيبسويتش بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

448.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

448.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 04:15 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء الوزارة من فحص ودراسة وتقييم 1383 طلبا للمتقدمين للإعلان رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) لشغل 136 وظيفة بالمحافظات.

 

منال عوض: استبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان 

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي الطلبات النهائية للمتقدمين للمسابقة بلغت  1206 متقدم بعد استبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

وأضافت د.منال عوض أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات النظرية للمتقدمين بداية من صباح الاثنين القادم 27 يناير في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم على أن يعقب ذلك إجراء المقابلات للمتقدمين من جانب اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهم: 10 وظائف سكرتير عام و3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي عدد 45 وظيفة وهما 4 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوي الوظيفي مدير عام فيشمل عدد 77 وظيفة وهم: عدد وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، وعدد 49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة و15 رئيس حي.

وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات واختيار عناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى حرص الوزارة علي تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا علي أعلي مستوي من الكفاءة إدراكًا بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق