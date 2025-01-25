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وزير الصحة يوجه بتحرير محضر شرطة لإثبات واقعة تعد على ممرضة بمستشفى السادات المركزي - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يوجه بتحرير محضر شرطة لإثبات واقعة تعد على ممرضة بمستشفى السادات المركزي - أخبار كلمتك

وزير الصحة يوجه بتحرير محضر شرطة لإثبات واقعة تعد على ممرضة بمستشفى السادات المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 04:15 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

 

تحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير في بداية جولته بالتوجيه بتحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، نتيجة تعديها على ممرضة أثناء أداء عملها، مؤكدًا عدم تسامح الوزارة في وقائع التعدي على الطواقم الطبية.

 

ضرورة التزام الفرق الطبية بالزي الخاص بالأطقم الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة الأمصال، وقسم الطوارئ، مشددًا على ضرورة التزام الفرق الطبية بالزي الخاص بالأطقم الطبية، كما حرص على تفقد قسم الحضانات، حيث استمع إلى شرح مفصل عن تفاصيل حالات الأطفال المبتسرين بالحضانة.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على دفتر عمليات المستشفى، واطمئن على توافر الأطقم الطبية في تخصصات التخدير، والجراحة، حيث يوجد بالمستشفى غرفتي عمليات، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، ووجه بالاستجابة لطلب إحدى الحالات المرضية بالخروج بعد كتابة تعهد بالخروج على مسئوليتها الشخصية.

 

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير حرص أثناء جولته على الاستماع للمرضى، حيث استجاب لمطلب أحدهم، بتوفير تحاليل أنزيمات قلب بالمستشفى، موجهًا رئيس قطاع الطب العلاجي، بتوفير المستلزمات الخاصة بتحاليل أنزيمات القلب، كما وجه بإيفاد لجنة للمستشفى لحصر جميع نواقص المستلزمات الطبية وتوفيرها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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