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مكافحة الإدمان يطلق قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات - أخبار كلمتك

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مكافحة الإدمان يطلق قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات - أخبار كلمتك

مكافحة الإدمان يطلق قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 03:50 مساءً -  في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قافلة توعوية تجوب الأندية الرياضية الكبرى تحت  عنوان " لا للمخدرات.. أنت أقوى من المخدرات "، للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة بمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

 
 بدأت القافلة التوعوية من مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  لتجوب الأندية الرياضية " الأهلى، الزمالك، مركز شباب الجيزة "، لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة،حيث تم تنفيذ أنشطة لتوعية زوار الأندية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، أيضا توعية الأسر بآليات  الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة  .

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  كما تم تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية متعددة للأطفال، تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وخطورة التدخين، كما تضمنت الأنشطة  للأطفال لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن ، كما تم توزيع  هدايا ولعب للأطفال مرتبطة برفع وعيهم بأضرار التدخين.

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 جدير بالذكر أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  كانت قد كرمت المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  وجاء التكريم  لنماذج من المتعافين  بعد استكمال البرنامج العلاجي "من الإدمان الى التعافي "حيث توفر مراكز  العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية أيضا تتضمن مراكز العزيمة ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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