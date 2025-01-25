إطلاق ورش عمل تدريبية في الزراعة والأمن الغذائي للدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 03:35 مساءً - استقبلت الدكتور شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، د.أسامة الريس رئيس وحدة دعم ريادة الأعمال بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين المعهد والمنظمة، وشملت الزيارة مجموعة من الفعاليات التي تمحورت حول تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير.

‏‎ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة العمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الإقليمية والدولية، تماشيًا مع مبدأ المرجعية الدولية الذي يشكل أحد المحاور الأساسية في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الأكاديمي والبحثي.



وخلال اللقاء، تم مناقشة الخطط البحثية والتعاون في الدراسات العلمية، بالإضافة إلى بحث إستراتيجيات تطوير القدرات البحثية لدى الطرفين، وقد تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية للتعاون بين المعهد والمنظمة خلال الفترة المقبلة، تتضمن عدة محاور رئيسية للتعاون المشترك، ومن أبرز تلك المحاور، الاتفاق على إعداد دبلومات مهنية مشتركة لحديثي التخرج من الجامعات في الدول العربية في مجالات تكنولوجيا الزراعة الجيل الخامس.

كما تم الاتفاق على إطلاق ورش عمل تدريبية في عدة مجالات تخص الزراعة والأمن الغذائي للدول العربية، مع الاستفادة من إمكانيات وخبرات المعهد التكنولوجية في هذا المجال، علاوة على ذلك، تم إعداد خطة عمل للاستفادة من إمكانيات المدينة العلمية والتعاون مع المدن العلمية العربية لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار في المجالات ذات الصلة.

وعلى هامش الزيارة، اصطحبت د.شيرين عبد القادر رئيس المعهد، د.أسامة الريس في جولة تفقدية شملت شرحًا تفصيليًا عن المعهد والمعامل الموجودة به، بالإضافة إلى استعراض إمكانيات المدينة العلمية التابعة له، والتي تعد من أبرز المشروعات القومية التي ترعاها الدولة، كما زار د.أسامة الريس معرض المخرجات البحثية بالمعهد، حيث اطلع على أبرز نتائج الأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها، كما شملت الزيارة أيضًا بعض المعامل المركزية بالمعهد، حيث تم عرض أبرز الإمكانيات التكنولوجية والمعدات المتاحة لدعم الأبحاث العلمية في مختلف مجالات بحوث الإلكترونيات.

ومن جانبها، أعربت د.شيرين عبد القادر عن ترحيبها بزيارة رئيس وحدة دعم ريادة الأعمال بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية لمعهد بحوث الإلكترونيات، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون المثمر بين المعهد والمنظمة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أشارت إلى حرص المعهد على تبادل المعرفة والخبرات مع كافة المؤسسات الإقليمية والدولية، إيمانًا بأن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تطوير القدرات البحثية، وتقديم حلول مبتكرة في مجالات تكنولوجيا الزراعة والأمن الغذائي، وأضافت أن المعهد يولي أهمية كبيرة لدعم ريادة الأعمال من خلال دعم المبادرات العلمية والبحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الزيارة، أشار د.أسامة الريس إلى سعادته بهذه الزيارة، حيث أشاد بالإمكانات العلمية المتطورة التي يمتلكها معهد بحوث الإلكترونيات، مؤكدًا أهمية هذه الإمكانيات في تعزيز جهود البحث العلمي والابتكار في مجال الإلكترونيات، مشيرًا إلى دور المعهد البارز في دعم التنمية التكنولوجية والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال مشروعاته البحثية المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.