نتيجة سنوات النقل.. رابط وخطوات الحصول عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:26 مساءً - نتيجة سنوات النقل.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة سنوات النقل بالمراحل التعليمية الثلاث في محافظة الجيزة، ورابط وخطوات الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة سنوات النقل

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة سنوات النقل للمراحل التعليمية الثلاث للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 من يناير الجاري.

اعتماد نتيجة سنوات النقل

وأشارت المديرية التعليمية أنه سيتم إعلان نتيجة سنوات النقل للترم الأول بالجيزة، مباشرةً عقب اعتماد النتيجة من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

رابط الحصول على نتيجة سنوات النقل

وتابعت المديرية أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة سنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من خلال زيارة موقع مديرية التربية والتعليم باليجزة الإلكتروني.

طريقة الحصول على نتيجة سنوات النقل

- الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- الخطوة الثالثة: يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

-الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي.

- الخطوة الخامسة: يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي الأول.

- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر لك النتيجة.

رابط نتيجة سنوات النقل بالجيزة

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــنـــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــنـــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــنـــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــنـــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــنـــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــنـــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــنـــــــــــــــــــا.

درجات مواد صفوف المرحلة الابتدائية

- الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية 80 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الرياضيات 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة العلوم 40 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الدينية 40 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الرياضية 20 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الفنية 20 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الموسيقية 20 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة تكنولوجيا المعلومات 20 درجة.

مجموع درجات مواد الصف الأول الثانوي

- تقدر درجة مادة اللغة العربية في نتيجة الصف الأول الثانوي 80 درجة.

- تقدر درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- تقدر درجة مادة علوم متكاملة في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- تقدر درجة مادة التاريخ في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- تقدر درجة مادة الفلسفة والمنطق في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- تقدر درجة مادة الرياضيات في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- يكون مجموع المواد في نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 190 درجة.

- يكون مجموع المواد في نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 190 درجة.

- ليكون مجموع الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الكامل «للترمين» 380 درجة.

مجموع درجات مواد الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمي

- مجموع درجات مادة اللغة العربية في نتيجة الصف الثاني الثانوي 80 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الكيمياء في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الفيزياء في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الأحياء في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الرياضيات في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- ليصبح مجموع المواد في نتيجة الصف الثاني الثانوي 380 درجة.

مجموع درجات مواد الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبي

- مجموع درجات مادة اللغة العربية في نتيجة الصف الثاني الثانوي 80 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- مجمود درجات مادة التاريخ في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الجغرافيا في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات علم النفس والاجتماع في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الرياضيات في نتيجة الصف الثاني الثانوي 60 درجة.

- ليصبح مجموع المواد في نتيجة الصف الثاني الثانوي 380 درجة.