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«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

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«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:46 مساءً - شهدت صالة الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في ثالث أيامه، العديد من الفعاليات الفنية والفنون القولية والورش التفاعلية.

وخلال الورش القولية، تم اللعب بالعرائس مع الأطفال وتعريفهم بقيمة النصر في حرب أكتوبر 1973.

وأكدت الدكتورة مروة عادل، مدير إدارة بحوث ودراسات المركز القومي لثقافة الطفل، أن الركن يسعى لإحياء ذكرى حرب أكتوبر، لأن الجيل الجديد ليس لديه المعرفة الكافية بهذا الانتصار، فيجب إعادة حكيه لهم بشكل مناسب حتى لا يندثر، وقد تم دمج الحكي باللعب بالعرائس حتى تصل أسرع.

صالة الطفل بمعرض الكتاب

وكانت الورشة الثانية تحت عنوان: «ورشة حكي الملكة حتشبسوت والملك مينا» لسارة السيد رجب، وياسين السيد رجب، من مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، وحكيا فيها للأطفال بطولات الأجداد، ومدى جهادهم للدفاع عن مصر من أجل تعزيز قيم حب الوطن لدى الأطفال.

وأدارت الكاتبة إيمان أبو أحمد، من المركز القومي لثقافة الطفل، الورشة الثالثة ومثلت لقاءً مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وقصة «ليس أحد بكامل» والتي كتبها أنطونيوس سعد، وحسام الدين أحمد سالم، أعقبها لقاء مع حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وزع فيها أعدادا من المجلة على الأطفال وأجاب عن أسئلتهم حول الشخصيات.

صالة الطفل بمعرض الكتاب

وأجري في ركن الورش التفاعلية عددًا من الأنشطة، فكانت الندوة الأولى من إدارة الوعي الأثري عن حب مصر للدكتورة داليا الجوهري إلى جانب ورشة حكي عن الثقة بالنفس، وبعدها قدمت الدكتورة مروة عادل ورشة حكي تحت عنوان: «اعرف بلدك»، حكت فيها للأطفال عن التراث الحضاري التي تتميز به الدولة وضرورة محافظتهم عليه، كما أجرت مؤسسة «نهضة مصر» عرض علمي عن الألوان الخارقة تحت إشراف مبادرة «شارع العلوم».

صالة الطفل بمعرض الكتاب

وفي ركن الورش الفنية، التقى الأطفال مع عدد من الورش الفنية تمثلت أولًا في الورش الفنية للمركز القومي لثقافة الطفل والتي تنوعت بين والرسم والتلوين والطي وورش الأشغال اليدوية، والتي قامت بها الأستاذة حنان المفتي، والأستاذة نوال محمد، ثم التقى الأطفال مع الورش الفنية للهيئة العامة للكتاب، والتي تنوعت بين ورش الجوخ «ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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