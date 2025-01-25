«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

احتفالية يوم في حب الوطن تجذب زوار جناح الأزهر في ثاني أيام معرض الكتاب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
احتفالية يوم في حب الوطن تجذب زوار جناح الأزهر في ثاني أيام معرض الكتاب - أخبار كلمتك

احتفالية يوم في حب الوطن تجذب زوار جناح الأزهر في ثاني أيام معرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 02:35 مساءً - انطلقت فعاليات اليوم الثاني بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، حيث نظم جناح الأزهر، اليوم السبت، احتفالية خاصة تحت شعار "يوم في حب الوطن"، تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة، حيث شهد الجناح عروضًا فنية من طلاب المعاهد الأزهرية الذين قدموا عروضًا حية تبرز عمق الولاء والانتماء للوطن، وتركزت الفعاليات على نشر روح التضحية والوفاء للوطن بين الطلاب.

09e21163a1.jpg

 وقد عبر الطلاب من مختلف الجنسيات عن حبهم وامتنانهم لمصر، مقدمين العديد من الفقرات الفنية التي تشمل الأناشيد الوطنية، والشعر، والابتهالات، التي تعكس الوحدة الوطنية وروح التضامن بين أبناء الوطن، ما جعل يوم الاحتفال حافلًا  بالوطنية وقيم المحبة والسلام.

ركن الطلاب الوافدين بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 


ويخصص جناح الأزهر الشريف ركنًا للطلاب الوافدين، يعرض فيه مجموعة من المعروضات والأنشطة المميزة التي تسلط الضوء على الجهود التي يبذلها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والذي يخدم 138 جنسية من مختلف أنحاء العالم،  ويعرض الجناح أعمالًا مبدعة للطلاب الوافدين تشمل المشغولات اليدوية التي تعكس إبداعاتهم وتنوع ثقافاتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

437ec8ac0b.jpg

مؤلفات الموسم الأول لملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير حول "الأخوة الإنسانية"

ومن أبرز معروضات الجناح هذا العام بمركز الطلاب الوافدين، مؤلفات الموسم الأول لملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير حول "الأخوة الإنسانية"، وكذلك الموسم الثاني الخاص بـ "تمكين المرأة"، كما يُعرض في الجناح مجموعة من مؤلفات الأزهر التي تعنى بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مثل "التحفة الأزهريّة"، ويتم عرض أيضًا المطبوعات الخاصة بمسابقة "مئذنة الأزهر" للشعر، وسفراء الأزهر التي تحظى برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كما يُسلط الضوء على ملتقى الأزهر الدولي الأول لفن الكاريكاتير والبورتريه، ويقدم مركز الطلاب الوافدين ورش عمل لتعليم الفنون المختلفة والطباعة وإعادة التدوير والحفاظ على البيئة والكاريكاتير، فضلًا عن ورش للدعم النفسي، وبانوراما للشعر والابتهالات يقدمها معاهد البعوث الإسلامية.

25ff3a75bd.jpg

ويشاركُ الأزهر للعام التاسع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56 ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2025،ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

 

8c593918c0.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عيد الشرطة، السيسي: يقظة الجيش والشرطة ووعى المواطنين درعنا الحصين ضد التطرف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق