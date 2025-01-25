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حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

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حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:26 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات المختلفة، مشيرة إلى طقس مائل للدفء على شمال الصعيد.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025 في المحافظات، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم السبت

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 25 يناير 2025 طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا وفي صباح اليوم طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من انتشار شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت على مناطق متفرقة من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس
درجات الحرارة اليوم السبت 25 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 22 10
6 أكتوبر 22 10
بنها 21 11
دمنهور 21 12
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 20 13
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 24 12
السويس 21 11
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 10
مطروح 20 11
الغردقة 23 14
الأقصر 25 11
أسوان 25 13
الوادي الجديد 24 12

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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