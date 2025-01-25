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التموين: تشغيل مصنع أبو قرقاص في موسم القصب الجديد بعد توقفه العام الماضي - أخبار كلمتك

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التموين: تشغيل مصنع أبو قرقاص في موسم القصب الجديد بعد توقفه العام الماضي - أخبار كلمتك

التموين: تشغيل مصنع أبو قرقاص في موسم القصب الجديد بعد توقفه العام الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 02:15 مساءً -  أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصنع سكر أبو قرقاص عاد للعمل هذا العام بعد توقفه خلال الموسم الماضي، وقد استقبل كميات القصب الموردة المستهدفة وتم تشغيله، وتم الانتهاء من الإنتاج وفق الخطة الموضوعة. 

إضافة إلى تشغيل الخمس مصانع التابعة كوم إمبو، وإدفو، أرمنت، قوص، نجع حمادي.

كما سيتم تشغيل مصنعي جرجا اعتبارًا من ٢٨ يناير الجاري، ومصنع دشنا اعتبارا من ١ فبراير القادم.

 

وتوضح الوزارة أن المصانع تعمل حاليًا وفق استراتيجية تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من محصولي قصب السكر، حيث تم بالفعل تشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع لإنتاج السكر من القصب.

 

وأكدت الوزارة أن عمليات التوريد لهذا الموسم تمت وفق الآليات المتبعة، حيث تم استقبال كميات القصب المخصصة للتشغيل، علمًا بأن هناك جهودًا مستمرة لضمان التوازن بين سعر الشراء الحكومي وأسعار السوق، بما يحفظ حقوق الفلاحين ويشجعهم على التوريد للمصانع التابعة للدولة.

 

وتجدد وزارة التموين التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار سوق السكر، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد وفق احتياجات السوق، لضمان توافر السلعة بأسعار مناسبة للمستهلكين. كما تواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير مصانع السكر ورفع كفاءتها التشغيلية بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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