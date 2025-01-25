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قيادة قوات المظلات تستقبل وفدا من الإعلاميين وطلبة الجامعات (صور) - أخبار كلمتك

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قيادة قوات المظلات تستقبل وفدا من الإعلاميين وطلبة الجامعات (صور) - أخبار كلمتك

قيادة قوات المظلات تستقبل وفدا من الإعلاميين وطلبة الجامعات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:06 مساءً - استقبلت قيادة قوات المظلات وفداً يضم عدداً من الإعلاميين وطلبة الجامعات، وذلك في إطار الدور التوعوي الذى تقوم به قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الوعى المجتمعي وإطلاع مختلف فئات الشعب على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانات وقدرات تمكنها من الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.

زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات لقيادة المظلات
زيارة وفد من الإعلاميين لقيادة المظلات

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أركان حرب أحمد زكى أحمد قائد قوات المظلات، رحب خلالها بالحضور، كما أشار إلى الجهود التي يبذلها رجال قوات المظلات للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي.

وتضمنت الزيارة المرور على معرض لطائرات " الدلتا " ونماذج من المظلات المستخدمة خلال تنفيذ مختلف المهام، كما شاهد الوفد عدداً من الأنشطة التخصصية ذات الطابع الاحترافي التي ينفذها رجال المظلات عكست المستوى الراقي للقوات الخاصة طبقاً لطبيعة المهام التي يكلفون بها.

وتابع الوفد عدد من الأنشطة التدريبية التي يقوم بها رجال المظلات بميدان الاقتحام الجوي المزود بأحدث وسائل التدريب التي تسهم في الإرتقاء بمعدلات الأداء القتالي للقوات.

زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات لقيادة المظلات
زيارة وفد من الإعلاميين لقيادة المظلات

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن اعتزازه وتقديره بتلك الزيارة التي أتاحت لهم مشاهدة جانب من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات وما يبذلوه من جهود للحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية القتالية مما بعث في نفوسهم رسائل الطمأنينة بما تمتلكه القوات الخاصة من كفاءة قتالية تمكنها من الحفاظ على أمن الوطن واستقراره تحت مختلف الظروف، وذلك ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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