«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع «روبكس العالمية» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع «روبكس العالمية» - أخبار كلمتك

مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع «روبكس العالمية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:06 مساءً - شهدت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة روبكس العالمية، الرائدة في صناعة البلاستيك والأكريليك.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذا البروتوكول الذي يعكس رؤية الوزارة في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي. مضيفًا أن الوزارة تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال البحث العلمي التطبيقي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مما يسهم في تطوير الصناعة المصرية ورفع قدراتها التنافسية عبر الاستفادة من الخبرات البحثية المتميزة في مدينة الأبحاث العلمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير المدينة، أن البروتوكول يركز على إجراء أبحاث تطبيقية مشتركة في مجالات حيوية، منها مصادر الطاقة البديلة، وعلوم وهندسة المواد، ومعالجة المياه، مع التأكيد على أهمية ربط نتائج البحث باحتياجات الصناعة المصرية.

من جهته، أشار المهندس مجدي الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس العالمية، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى دعم النهوض بالصناعة المصرية وتشجيع المبتكرين والباحثين، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك مركزًا مخصصًا للبحث والتطوير منذ عام 2014.

ويتضمن البروتوكول عدة مجالات تعاون، منها التدريب العلمي والأكاديمي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، بهدف تطوير الكفاءات العلمية وتعزيز الرابط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم "يوم في حب الوطن" وندوة "قراءة في موسوعة من جهود الأشاعرة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق