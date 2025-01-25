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موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

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موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:06 مساءً - هلال شهر شعبان.. مع قرب انتهاء شهر رجب 2025، ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المسلمين عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025، حتى يستعدوا لاستقبال شهر رمضان المبارك والتقرب إلى الله فيه.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان

تستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص استطلاع هلال شهر شعبان، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا .

موعد استطلاع هلال شهر شعبان

وفقاً للحسابات الفلكية، من المتوقع أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا بعد صلاة مغرب يوم 29 من رجب لعام 1446 هجرية، والموافق 29 من يناير الجاري.

هلال شهر شعبان

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن رؤية هلال شهر شعبان 1446 هـ، تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية، ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025 يوم الرؤية.

بدر شهر شعبان

موعد شهر شعبان فلكياً

وبذلك يكون يوم الخميس 30 يناير 2025 هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 31 يناير 2025.

شهر شعبان 2025

أفضل الأعمال في شهر شعبان 2025

- الصوم

- قراءة القرآن

- قيام الليل

- الزكاة والصدقة

- صلة الأرحام

- الذكر والدعاء

- الصلاة على النبي

- أن يكون العبد في عون أخيه

- إحياء ليلة النصف من شعبان

فضل شهر شعبان والأعمال المستحبة فية

دعاء استقبال شهر شعبان

دعاء استقبال شهر شعبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّه».

ـ «اللهم بارك لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالٍ، ولا استمرار مرض لقريب».

ـ اللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْينا فيهِ مَشكوراً، وَذَنبنا فيهِ مَغفُوراً، وَعَمَلنا فيهِ مَقبُولًا، وَعَيْبنا فيهِ مَستوراً يا أسمَعَ السّامعينَ.

ـ «اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم».

شهر شعبان 2025

- «اللهمّ إنّي أسألك في هذا الشهر المبارك أن تفيض عليّ من رحماتك، وأن تكلأني برعايتك، وأن تهدِني إلى الطريق المستقيم هدايةً لا أضلّ بعدها أبدًا».

- «اللهمّ في شهر شعبان كن لي وليًّا وناصرًا ومُعينًا، اللهمّ إني أرجوك أن تحفظني وتحفظ عائلتي من كلّ سوء، اللهمّ إني استودعتك من أحبّ فلا تريني بهم بأسًا يا أرحم الراحمين».

- «اللهم ثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحق الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»

هلال شهر شعبان 2024

- «اللهمّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وقوِّنا فيه على الصّيام والقيام، وارزقنا فيه التلذّذ بعبادتك والتقرّب إليك، وأخرجنا منه كيوم ولدتنا أمّهاتنا مغفوري الذّنوب».

- «اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ، يا مُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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