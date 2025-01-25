"البحث العلمي" تنظم ورشة عمل خارطة طريق استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:55 مساءً - استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا- وحضر نائبا عنها الدكتور أحمد مجدي جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية ورشة العمل الختامية لخارطة طريق "استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي".

البحث العلمي تنظم ورشة عمل "خارطة طريق استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي"

وتعتبر هذه الدراسة نتاج تعاون مثمر بين مجلس بحوث الإسكان والبناء ومجلس البحوث الاقتصادية والإدارية حيث تمت الدراسة من خلال جزئين متكاملين حيث يغطى الجزء الأول الجوانب العمرانية والاستدامة البيئية والاجتماعية والتشغيلية بينما يشمل الجزء الثاني على الآثار الاقتصادية وتقييم كفاءة الإنفاق الحكومي لمبادرة حياة كريمة.

وتهدف أيضًا إلى وضع تصور قابل للتطبيق يضمن استدامة المرافق والخدمات والمستوى التنموي الذي تحقق بالقرى المستهدفة.

وبدأت الورشة بافتتاح وكلمات الضيوف، غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو اللجنة الإقتصادية بالمجلس والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والدكتور عبد القوى خليفة، وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق ومقرر مجلس بحوث الإسكان والبناء، والدكتورة يمن الحماقي، مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية، والدكتور غادة على، عضو مجلس النواب ورئيس تنسيقية شباب الأحزاب بالمجلس، والدكتور محمد حسن مصطفى، رئيس فريق عمل الجزء الخاص بدراسة الجوانب العمرانية والاستدامة البيئية والإجتماعية والتشغيلية لمبادرة حياة كريمة.



دارت الكلمات حول دور مشروع حياة كريمة في القضاء على الفقر وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات المختلفة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين من خلال آليات التمكين المختلفة.



تلى ذلك العرض التقديمي لنتائج الدراسة بدءا بنتائج الجزء الخاص بمجلس بحوث الإسكان وقد قدم العرض الدكتورة ولاء جاد الكريم، عضو المجلس ثم تلاه عرض نتائج الجزء الخاص بمجلس البحوث الإدارية والإقتصادية وقد قدم العرض الدكتورة رشا حماد، الباحث الرئيسي للجزء الثاني والدكتور أمنحتب أمين، عضو المجلس والفريق البحثي.



وقد استمرت المناقشات مع الحضور قرابة الساعتين وقد أشاد الجميع بأهمية المشروع الوطني حياة كريمة وانجازاته المتحققة على أرض الواقع التي تخاطب أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وكذلك أهمية الدراسة وضرورة الاستمرار في دراسة نتائج المشروع لدعم استدامة مشروعات البنية التحتية وتعظيم العائد من الإنفاق الحكومي وتعزيز التضافر بين الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ أهداف المشروع. وقد اشترك في المناقشة ممثلي وزارة التخطيط وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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