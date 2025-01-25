عاجل| مصدر مصري: الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:46 مساءً - كشف مصدر مصري مطلع، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ الوسيط المصري والقطري أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

ومن جانبه كان قد أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه «بموجب الاتفاق لن تسمح إسرائيل بمرور سكان غزة إلى شمال القطاع، حتى يتم الترتيب للإفراج عن «ربيل يهود» الذي كان من المفترض إطلاق سراحها اليوم».

أربيل يهود

الجدير بالذكر أن أربيل يهود تعتبر من بين الرهائن المدنيين المحتجزين في غزة، وباعتبارها امرأة مدنية، فمن المفترض أن تكون ضمن الدفعة التالية التي سيتم إطلاق سراحها.