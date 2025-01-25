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المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري ضيف الحلقة الثالثة من بودكاست «هنا التضامن» - أخبار كلمتك

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المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري ضيف الحلقة الثالثة من بودكاست «هنا التضامن» - أخبار كلمتك

المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري ضيف الحلقة الثالثة من بودكاست «هنا التضامن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:46 مساءً - يستضيف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومقدم بودكاست "هنا التضامن" في الحلقة الثالثة من البودكاست، الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، في لقاء سيتناول أبرز الإنجازات التي قدمها الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع أزمة قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 وحتي تاريخه.

وتستعرض الدكتورة آمال إمام، -خلال الحلقة- جهود المتطوعين وأبرز التحديات التي تواجههم في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وكذلك أبرز القصص الإنسانية التي تابعها الهلال الأحمر المصري خلال أداء مهامه الإنسانية.

بودكاست “هنا التضامن من قلب العاصمة” يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

يشار إلى أن بودكاست هنا التضامن يعد أول بودكاست حكومي من قلب العاصمة ينتجه فريق الإعلام بوزارة التضامن الاجتماعي يكتبه عصام شاهين ويخرجه محمد هشام ويقوم بتصويره محمد عدلي مع مونتاج سلمى سامح، ويوثقه فوتوغرافيا حسين طلال.

لمشاهدة الحلقة الكاملة، تابعوا حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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