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بسام راضى يكرم أوركسترا النور والأمل بعد عروضها في الأكاديمية المصرية بروما (صور) - أخبار كلمتك

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بسام راضى يكرم أوركسترا النور والأمل بعد عروضها في الأكاديمية المصرية بروما (صور) - أخبار كلمتك

بسام راضى يكرم أوركسترا النور والأمل بعد عروضها في الأكاديمية المصرية بروما (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:40 مساءً - من قلب العاصمة الإيطالية روما وبمقر الأكاديمية المصرية للفنون عزفت خلال الساعات الماضية اوركسترا النور والأمل للفتيات المصريات من ذوى الهمم بقيادة المايسترو تامر فهمى أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية لتبهر لفيف الضيوف الحاضرين من الشخصيات الإيطالية الفنية والثقافية، كما اشتركت بالغناء فى بعض المقطوعات الموسيقية السوبرانو اليونانية الشهيرة "انستازيا" على أنغام اوركسترا النور والأمل

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وقد حرص بسام راضي سفير مصر في روما الذي حضر الحفل برفقة أسرته وأعضاء السفارة على تكريم الفتيات والسيدات في الأوركسترا خاصة أصغر عضوة بها وهى الطفلة "سندس" عازفة الكمان البالغة من العمر ١٠ سنوات فقط.

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وقال  بسام راضي إن اوركسترا النور والأمل واجهة مشرفة ومشرقة لمصر وتحمل عددا من المعانى والرسائل أهمها الأمل والإرادة القوية، وكذلك أهمية المرأة ودورها في المجتمع المصرى وقدرتها الفائقة على الإبداع ومواجهة التحديات، وأيضًا اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفن والمبدعين فى كل المجالات خاصة من ذوى الهمم و قادرون باختلاف، مضيفا أنه لشرف كبير استقبال السفارة والأكاديمية المصرية للأوركسترا.

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وكانت مديرة الأكاديمية المصرية بروما الدكتورة رانيا يحيى استقدمت أوركسترا النور والأمل من القاهرة لتقدم عروضها الفنية في الاكاديمية ضمن أمسية فنية وثقافية تضمنت معرض رسومات للفنان المصرى أحمد البدوى وكذلك عروض موسيقية لفنانين إيطاليين من ذوى الهمم من معهد كونسرفاتوار سانتا سيسيليا الايطالى وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور ٩٥ سنة على تأسيس وافتتاح الأكاديمية المصرية بروما، وذلك ضمن برنامج النشاط السنوى الفنى للأكاديمية الذي بدأ انطلاقه فى أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر ان استقدام اوركسترا النور والأمل تم برعاية أحد رجال الأعمال في مصر وكذلك بمساهمة من مكتب شركة مصر الطيران في روما ومديرها الإقليمي صلاح توفيق.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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