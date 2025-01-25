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بداية الترم الدراسي الثاني 2025، التعليم تكشف الموعد النهائي - أخبار كلمتك

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بداية الترم الدراسي الثاني 2025، التعليم تكشف الموعد النهائي - أخبار كلمتك

بداية الترم الدراسي الثاني 2025، التعليم تكشف الموعد النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:40 مساءً -  بداية الترم الثاني 2025، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

 

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

 ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، فتبدأ إجازة نصف العام 2025 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي انتهت يوم الخميس 23 يناير.

 

موعد إجازة نصف العام 2025

 وبدأت إجازة نصف العام  2025 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية من بعد انتهاء الامتحانات  يوم الخميس الموافق 23 يناير.

 

موعد انتهاء اجازة نصف العام

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025 في 6 فبراير 2025، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني مباشرة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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