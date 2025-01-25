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وزير الصحة يتفاجأ بعدم وجود أطباء رعاية مركزة في مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يتفاجأ بعدم وجود أطباء رعاية مركزة في مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين - أخبار كلمتك

وزير الصحة يتفاجأ بعدم وجود أطباء رعاية مركزة في مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:26 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين، التابع لأمانة المراكز المتخصصة، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بالاستماع لإحدى المترددات على المستشفى، موجهًا بسرعة صرف العلاج اللازم لطفلها بعد الكشف عليه، كما تفقد سير العمل بمعمل بالمستشفى، واطمئن على توافر جميع الكواشف، والمستلزمات المعملية.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير تفقد قسم الطوارئ، واطلع على دفتر الحالات المترددة على المستشفى، كما اطلع على دفتر حضور الفرق الطبية في أقسام المستشفى المختلفة، موجهًا بتوحيد زي موظفي الاستقبال بمستشفيات أمانة المراكز المتخصصة.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير تفقد قسم الأشعة المقطعية، والذي يتراوح معدل التردد اليومي عليه ما بين 10-17 حالة، موجهًا في هذا الشأن بضرورة التسويق لخدمات قسم الأشعة المقطعية، كما تأكد الوزير من إجراء الصيانة الدورية اللازمة لأجهزة الأشعة في المواعيد المقررة.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد العيادات الخارجية، والاطمئنان على سير العمل بها، وتحدث مع المرضى، حيث تلاحظ ضعف التردد بعيادة الأسنان، ووجود عدد من أطباء أسنان على قوة المستشفى تفوق حاجة العمل، حيث وجه بإرسال لجنة للتقييم وإعادة النظر في أعداد الأطباء بعيادة الأسنان، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأجهزة الخاصة بالعيادة.

ونوه «عبد الغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة، ولاحظ عدم وجود أطباء بالرعاية المركزة، موجهًا بتوفير استشاريين رعاية مركزة بالمستشفى عن طريق التعاقد، كما تفقد قسم الإقامة الداخلي للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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