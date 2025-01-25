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وزير البترول يسلم دعوة الرئيس السيسي لرئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة - أخبار كلمتك

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وزير البترول يسلم دعوة الرئيس السيسي لرئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يسلم دعوة الرئيس السيسي لرئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:05 مساءً - استقبل نيكوس كريستودوليدس رئيس الجمهورية القبرصية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته الرسمية للعاصمة القبرصية نيقوسيا. 

وخلال اللقاء، قام المهندس كريم بدوي بتسليم رسالة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت دعوة رسمية للرئيس القبرصي لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة  (EGYPES) والمقرر انعقاده في شهر فبراير المقبل.

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة

يأتي هذا اللقاء في أعقاب القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، التي عُقدت مؤخرًا بالقاهرة هذا الشهر، وأسفرت ضمن مخرجاتها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي بين البلدين. 

 

ومن المتوقع أن يشهد معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة  (EGYPES) توقيع اتفاقيات هامة لتنمية حقلي "كرونوس" و"أفروديت" الواقعين بالمنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة، وربطهما بالتسهيلات المصرية، مما يساهم في تعجيل إنتاج الغاز الطبيعي من الحقلين وضمان وصوله إلى الأسواق المحلية والعالمية عبر البنية التحتية المصرية المتطورة في مجالات المعالجة والنقل والإسالة.

تعجيل إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول

وأعرب الرئيس القبرصي عن شكره وتقديره لهذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا قبوله لها وتطلعه للمشاركة في هذا الحدث الهام ليشهد توقيع الاتفاقيات المهمة لتنمية الحقول القبرصية، كما أبدى تفاؤله بالشروع في تنفيذ هذه المشروعات في القريب العاجل بالتعاون مع مصر، مشددًا على أهمية هذه الخطوات في تعزيز التكامل الاقتصادي وأمن الطاقة بين البلدين.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي ترتكز على ستة محاور رئيسية، من بينها،  المحور الثاني الخاص بتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر استغلال البنية التحتية المصرية بما يشمل معامل التكرير ومجمعات البتروكيماويات وشبكات النقل ومحطات المعالجة والإسالة، بهدف خلق قيمة اقتصادية مضافة. والمحور السادس الخاص بتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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