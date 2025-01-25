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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 12:41 مساءً - نتيجة الشهادة الإعدادية.. تزامنًا مع تحديد موعد إعلان نتائج صفوف النقل، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا يوم الخميس المقبل الموافق 30 يناير الجاري، وذلك عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديرية التعليمية، أنه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عقب اعتمادها، لذا يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة من خلال الضغط على الرابط المباشر التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

- الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- الخطوة الثالثة: يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية «الإعدادية».

- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي «الثالث».

- الخطوة الخامسة: يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي الأول.

-الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر لك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

عدد الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي في محافظة الجيزة، حوالي 212 ألفًا و778 طالبًا، وأدى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية

- درجة مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الإعدادية 40 درجة.

- درجة مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الإعدادية 30 درجة.

- درجة مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية 30 درجة.

- درجة مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية 20 درجة.

- درجة مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية 20 درجة.

- مجموع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 140 درجة.

- مجموع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 140 درجة.

- مجموع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي كامل 280 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية

موعد إعلان نتائج صفوف النقل بالترم الأول

وفي إطار متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم إعلان نتائج الترم الأول لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 يناير الجاري.

رابط نتائج الترم الأول بمحافظة الجيزة

وأضافت المديرية التعليمية، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتائج الترم الأول بمحافظة الجيزة فور إعلانها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم الجيزة، مـــن هــــنــــــــــــــــــــا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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