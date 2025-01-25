موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 12:40 مساءً - نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي على أعتاب الفرحة بظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"كلمتك"، أن الجهات المعنية بالمديرية تعمل على قدم وساق لإنهاء عمليات التصحيح والمراجعة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة خلال الفترة من مطلع الأسبوع المقبل وحتى نهاية الأسبوع، على أقصى تقدير الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم.

وأضاف المصدر أن هذا التوقيت تم تحديده لضمان دقة النتائج وإتاحة الفرصة للطلاب للاستعداد للفصل الدراسي الثاني بشكل جيد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

تفاصيل توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 وضوابط الامتحانات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل توزيع الدرجات للامتحانات النهائية للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025، وذلك في إطار حرصها على تحقيق العدالة والشفافية في العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية يبلغ 280 درجة، موزعة على المواد الدراسية المختلفة على النحو التالي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

كما حددت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتضمنها أوراق الامتحان في جميع المواد، ومن أهم هذه الضوابط:

التدرج في صعوبة الأسئلة: بحيث تبدأ الأسئلة بسهلة ثم تزداد صعوبة تدريجيًا.

التوازن بين المستويات المعرفية: تضمين أسئلة تغطي جميع المستويات المعرفية للطلاب.

وضوح صياغة الأسئلة: تجنب أي غموض أو إيحاءات في صياغة الأسئلة.

التوافق مع أهداف المنهج: التأكد من أن الأسئلة تغطي جميع نقاط التعلم المحددة في المنهج الدراسي.

الوضوح في البيانات: تضمين البيانات الأساسية مثل المادة والصف والمرحلة الدراسية في ورقة الامتحان.

الاهتمام بالتنسيق: الحرص على أن يكون تنسيق ورقة الامتحان واضحًا وسهل القراءة.

التنوع في صعوبة الأسئلة: تضمين أسئلة بمدى صعوبة مختلف لتمييز بين مستويات الطلاب.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يوم الخميس الموافق 23 يناير هو آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، فتبدأ إجازة نصف العام 2025 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي انتهت يوم 23 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية من بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد انتهاء اجازة نصف العام

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025 في 6 فبراير 2025.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2025.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وتحرص "كلمتك" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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