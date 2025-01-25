انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدي والجدري بالجيزة غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 12:20 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي والأغنام والماعز ضد مرض جدري الأغنام على مستوى جميع القري بأنحاء المحافظة على أن تبدأ فعاليات الحملة غدًا الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥.

توفير مستلزمات التحصين من لقاحات وأدوات تسجيل

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة أنهت كافة استعداداتها لانطلاق الحملة، وذلك بتوفير مستلزمات التحصين من لقاحات وأدوات تسجيل وترقيم الحيوانات والتجهيزات الطبية البيطرية من ثلاجات لحفظ وتداول اللقاح ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه علي الوحدات القروية بالتعاون مع وحدات الطب البيطري لتحقيق أهداف الحملة القومية علي الوجه الأكمل لتعظيم الاستفادة القصوى من الحملة للمربين مشيرًا ان الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة.

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