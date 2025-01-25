الطقس اليوم.. الأرصاد الجوية تحذر من شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة ليلا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 12:01 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء اليوم السبت 25 يناير 2025..

الطقس اليوم

توقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، فيما يكون الطقس مائلًا للدفء على شمال الصعيد وتزيد ساعات سطوع الشمس ليكسر شهر طوبة حاجز التوقعات ونشهد أجواء أكثر دفئا خلال ساعات النهار

واستبعدت الأرصاد الجوية فرص سقوط الأمطار على القاهرة، مُحذرة من حالة الطقس مساءً وهو شديد البرودة، ويشمل ذلك فترات الصباح الباكر على معظم أنحاء الجمهورية لتشعر بأجواء الشتاء.

كما تتكون شبورة مائية كثيفة على العديد من المناطق، بدءًا من شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، فيما تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين اليوم:

أوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية:

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة 21 12

6 أكتوبر 22 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 21 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 22 10

نخل 17 07

كاترين 15 01

الطور 22 14

طابا 19 08

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 10

مطروح 20 11

السلوم 18 10

سيوة 20 08

رأس غارب 22 14

الغردقة 23 14

سفاجا 23 15

مرسى علم 23 14

الشلاتين 26 15

حلايب 23 16

أبورماد 24 15

رأس حدربة 23 17

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 24 10

قنا 25 11

الأقصر 25 11

أسوان 25 13

الوادي الجديد 24 12

أبو سمبل 24 13