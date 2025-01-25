مستشار الرئيس للشؤون الصحية: المبادرات الرئاسية أدت الى تحسين نسب الشفاء من الأورام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 12:01 مساءً - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، عن الإنجازات البارزة التي حققتها مصر في مجال الوقاية والعلاج من الأورام، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام ساعدت في اكتشاف عشرات الآلاف من الحالات المرضية وعلاجها في مراحلها المبكرة، مما أدى إلى تحسين نسب الشفاء وخفض معدلات الوفاة بشكل كبير.

وأشار الدكتور تاج الدين خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لأورام الصدر والرئة، أن الجهود المحلية لتطوير بروتوكولات تشخيصية وعلاجية فعالة لأورام الصدر والرئة حققت نجاحا لافتا.

وأكد أن مشروع الجينوم المصري كان له دور جوهري في فهم طبيعة الأورام لدى المرضى المصريين، ما أتاح تصميم علاجات مخصصة ساعدت على تحسين معدلات الاستجابة للعلاج.

يذكر أن المؤتمر الدولى الخامس لأورام الصدر أنطلق أمس الجمعة وشهد فى اليوم الأول 11 جلسة علمية تستعرض أحدث ما صدر من أوراق بحثيه و دراسات إكلينيكة فى التشخيص و العلاج لمرضى سرطان الرئة بكافة أنواعه بالإضافه إلى دراسات الفحص و الكشف المبكر و تسليط الضوء على مستجدات التجربة المصرية الرائدة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الرئة و العلاج

وضم اليوم الأول العديد من المتحدثين من بينهم البروفسوير ديفيد كاربون الرئيس السابق للجمعية الدولية لسرطان الرئة، ريد هيرش أستاذ متخصص في سرطان الرئة و المدير التنفيذي لمعهد تيش للسرطان كريستيان رولفو الرئيس الحالي للجمعية الدولية لسرطان الرئة و مدير قسم الأورام باطنى بجامعة ولاية أوهاي، رولف شتوهل نائب رئيس المؤسسة الدولية للسرطان رئيس تحرير مشارك مجلة سرطان الرئة، و ديفيد بلانشيرد رئيس مجموعة أورام الصدر المركز الدولي بمعهد جوستاف روسى فرنسا رافات