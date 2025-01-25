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موعد الاحتفال بالليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2025 - أخبار كلمتك

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موعد الاحتفال بالليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2025 - أخبار كلمتك

موعد الاحتفال بالليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 12:01 مساءً - موعد الاحتفال بمولد السيدة زينب 2025.. يزداد البحث عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن موعد الليلة الختامية لمولد السيدة زينب حفيدة سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، والذي يتم الاحتفال بمولدها الشريف خلال هذه الفترة وذلك بمشاركة الآلاف من مريدي الطرق الصوفية ومحبي آل البيت الكرام رضوان الله عليهم.

وأعلنت انطلاق فعاليات مولد السيدة زينب حفيدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة الإمام الحسن والإمام الحسين رضى الله عنهم، بمشاركة آلاف المريدين والمحبين الذين توافدوا للمشاركة في هذه الفعاليات السنوية، إذ تقام الليلة الختامية يوم الثلاثاء 28 يناير 2025.

الليلة الختامية لمولد «السيدة زينب»

موعد مولد السيدة زينب 2025 في مصر

وبدأ الاحتفال رسميا يوم الثلاثاء الماضي 21 يناير 2025، وينتهي بالليلة الختامية الثلاثاء 28 يناير 2025، والتي سوف تشهد أكبر تجمع من المحبين، مع العلم أنه بدأت الاستعدادات للاحتفال بـ مولد السيدة زينب منذ أسابيع، إذ تم نصب الخيام لاستقبال الزوار، وانتشر الباعة الجائلون لبيع الحلوى والعطور والهدايا التذكارية.

محمود التهامي يحيي حفل الختامي لمولد« السيدة زينب»

مظاهر الاحتفال بمولد السيدة زينب 2025

ويعتبر مولد السيدة زينب من أهم المناسبات الدينية في مصر، إذ يجمع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم للاحتفال بذكرى ميلاد السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنهم، وهي إحدى حفيدات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل هذه الاحتفالات الكثير من الطقوس الدينية، مثل:

الذكر والإنشاد الديني

حيث يقيم العشرات من المنشدين حلقات ذكر ومدائح نبوية.

توزيع الطعام والشراب

يتم توزيع الطعام والشراب على المشاركين مجانا في سبل الخير المنتشرة في المنطقة.

زيارة المسجد

يتوجه الزوار إلى مسجد السيدة زينب لأداء الصلاة وزيارة ضريحها المبارك.

مولد السيدة زينب 2024

نبذة عن السيدة زينب

تعتبر السيدة زينب من أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ الإسلامي، وقد عرفت بحكمتها وشجاعتها وصبرها، فقد شاركت أخاها الإمام الحسين في كربلاء، وكانت شاهدة على مصاب أهل البيت.

تزوجت السيدة زينب من ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأنجبت منه عدة أبناء، من بينهم علي الزينبي وعون الأكبر وعباس ومحمد وأم كلثوم ورقية، ولكنها توفيت قبل بلوغهم سن الرشد.

مولد السيدة زينب 2024

ويذكر أن السيدة زينب لعبت دورا بارزا في التاريخ الإسلامي، حيث كانت مثالاً للصبر والتضحية، وقد ساهمت في نشر الدين الإسلامي ونصرة أهل البيت.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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