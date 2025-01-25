رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:46 صباحاً - نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025.. ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 ورابط الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

أوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 بكافة المحافظات، فور انتهاء كنترولات امتحانات الفصل الدراسي الأول من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 في كافة المحافظات، خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 رسميًا عقب اعتماده من المحافظ بعد انتهاء أعمال الكنترول.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 فور إعلانها، من خلال الذهاب لموقع المديرية التعليمية التابع لها الطالب عبر الإنترنت، للحصول عليها برقم الجلوس والاسم.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

ويمكن لطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي لطلاب محافظة القاهرة، كما يمكن للطلاب الدراسين بمدارس محافظة الجيزة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 من خلال الــضــغــــط هـــنـــــــــــــــــا.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

- الخطوة الأولى: الدخول على بالدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية.

- الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة نتائج الترم الأول.

- الخطوة الثالثة: اختيار المرحلة الدراسية «الثانوية».

- الخطوة الرابعة: اختيار الصف الدراسي «الأول».

- الخطوة الخامسة: اختيار الفصل الدراسي «الأول».

- الخطوة السادسة: الضغط على عرض النتيجة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر لك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025.

مجموع درجات مواد الصف الأول الثانوي

- تأتي درجة مادة اللغة العربية في نتيجة الصف الأول الثانوي 80 درجة.

- تكون درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- تأتي درجة مادة علوم متكاملة في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- تكون درجة مادة التاريخ في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- تأتي درجة مادة الفلسفة والمنطق في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الرياضيات في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- يكون مجموع المواد في نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 190 درجة.

- يكون مجموع المواد في نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 190 درجة.

- ليكون مجموع الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الكامل «للترمين» 380 درجة.