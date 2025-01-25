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الكهرباء تحدد خطوات تقديم شكاوي تركيب العدادات - أخبار كلمتك

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الكهرباء تحدد خطوات تقديم شكاوي تركيب العدادات - أخبار كلمتك

الكهرباء تحدد خطوات تقديم شكاوي تركيب العدادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:45 صباحاً - السبت 25/يناير/2025 - 11:38 ص 1/25/2025 11:38:30 AM

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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 يُفاجئ بعض المواطنين بقيام شركات توزيع الكهرباء بتأخر تركيب  عدادات الكهرباء لفترات طويلة تتعدى المدة المقررة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي تصل إلى 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

 

خطوات تقديم شكاوي تأخر تركيب عدادات الكهرباء 

 وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عده خطوات يجب اتباعها للمواطنين في حالة تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء وهي كالتالي:

  • تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد.
  • في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال التالي:
  • تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
  • تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.
  • تقديم صورة من طلب تركيب العداد.
  • تقديم صورة من أي إيصالات مسددة.
  • يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها.

أماكن تسليم شكاوي تأخر تركيب عدادات الكهرباء 

  • يتم تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء  مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھازمن هنااا، أو من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 أو من الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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