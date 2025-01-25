تقديم 340 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في بورسعيد خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:40 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 341 ألفًا و786 خدمة طبية، من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، والفرق المتنقلة لمديرية الشئون الصحية في محافظة بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين في مختلف المحافظات.

تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر بورسعيد

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، قدمّت 108 آلاف و639 خدمة طبية، منوها إلى تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر بورسعيد، حيث تم تجهيز قسم المناظير وتركيب جهاز منظار الشعب الهوائية، ورفع كفاءة المعمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة الرعاية المركزة لتصل 20 سريرا، بالإضافة إلى تطوير قسم الدرن المُزود بـ10 أسرة، ورفع كفاءة قسم الصيدلة الإكلينيكية، مضيفا أن أعمال التطوير شملت مستشفى الحميات لتطوير المبنى الرئيسي، ورفع كفاءه عيادة وصيدلية أمراض نقص المناعة، لمتابعة الحالات طبقًا للبرنامج القومي لمكافحة مرض نقص المناعة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل الطبية قدمت 35 ألفًا و500 خدمة طبية من خلال 12 قافلة طبية في الأماكن الأكثر احتياجًا، إلى جانب تقديم 67 خدمة طبية من خلال التشخيص (عن بُعد)، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال الوحدة المتنقلة الخاصة بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والمجهزة بأشعة الماموجرام، لتقديم خدمات الكشف عن سرطان الثدي، وعمل الفحص الشامل للسيدات، وتقديم التوعية اللازمة للوقاية من المرض، والتعريف بكيفية عمل الفحص الدوري لمتابعة الحالة الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تقديم 19 ألف خدمة طبية من خلال العيادات المسائية بالمنشآت الصحية والتي شملت (مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، ومركز الأسنان التخصصي، ومركز الإرشاد الوراثي، ومركز المسنين حيث تعمل العيادات المسائية حتى الساعة الثامنة مساءً لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود، إلى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المتخصصة بمراكز ووحدات الرعاية الأولية التي قدمت 197 ألفًا و647 خدمة طبية، تضمنت مركز طب الأسنان الذي قدمّ 28 ألفًا و706 خدمات بمختلف التخصصات الطبية، و20 ألفًا و265 خدمة طبية من خلال مركز الإرشاد الوراثي، و4 آلاف و289 خدمة طبية من خلال مركز طبي المسنين، وتقديم 20 ألف خدمة طبية في مجال تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية عن طريق الوحدات والفرق المتنقلة، حيث قدمت 117 ألفًا و985 خدمة طبية على مستوى المحافظة.

ونوه إلى حرص مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، على التأكد من جودة وأمان وعدم مخالفة الاشتراطات الطبية في الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منشآت القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الزيارات، والحملات المرورية على المنشأت الطبية غير حكومية، 1060 زيارة وحملة مرورية، على مدار العام.

وأكد «عبدالمقصود» الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، لرفع مؤشرات أداء الكوادر البشرية، حيث شارك جميع العاملين بالقطاع الصحي في البرامج التدريبية في مختلف المجالات الطبية والفنية والإدارية لرفع مؤشرات الأداء وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة معاهد ومدارس التمريض والتي تضمنت (معهد الحياة بورفؤاد، ومعهد السلام بورسعيد العام، ومعهد المبرة، ومدرسة بورسعيد النموذجية، ومدرسة تمريض بورفؤاد، ومدرسة تمريض النصر) حيث يتم متابعة المناهج الدراسية وتقديم الدعم الكامل للإستفادة من التطوير المهني لخريجي الدفعات الحديثة.

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