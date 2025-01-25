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قرينة السيسي لرجال الشرطة: درع مصر وحماتها.. تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار - أخبار كلمتك

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قرينة السيسي لرجال الشرطة: درع مصر وحماتها.. تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار - أخبار كلمتك

قرينة السيسي لرجال الشرطة: درع مصر وحماتها.. تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:25 صباحاً - وجهت السيدة انتصار السيسي التحية والتقدير لرجال الشرطة قائلة: تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة البواسل في عيدهم، درع مصر وحماتها.

وأضافت: تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار كل عام وأنتم فخر الوطن


وفى سياق آخر، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وقام الرئيس  بمنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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