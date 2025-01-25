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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:25 صباحاً -  بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ. 

وقال في البرقية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة. يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمـد صلوات الله عليه وسلامه، أعادها الله على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات فى ظل قيادتكم الوطنية لمسيرته".

 

وأضاف:"رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة, يؤكدون وفاءهم للمهام الوطنية التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى، مقتدين بصاحب الذكرى المشرفة محمـد صلوات الله عليه وسلامه فى الدفاع عن المبدأ والعقيدة وصون عزة الوطن وكرامته وسيادة شعبه على أراضيه المقدسة. وفقكم الله إلى مافيه عزة مصر والخير لشعبها العظيم. وكل عام وسيادتكم بكل الخير".  

ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى , كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا بنفس المناسبة.    

كما هنأ الفريق أول عبدالمجيد صقر والفريق أحمد خليفة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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