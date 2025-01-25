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وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 10:51 صباحاً - قدم أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واجب العزاء، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،

لأسرة حجاج كامل أحمد، من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، والذي قُتل في حادث مأساوي بالأقصر، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد عبد الموجود، أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت باتخاذ ما يلزم من تدخلات لمساعدة أسرة الزميل الراحل في مصابها الأليم، وتقديم المساعدة اللازمة للأسرة، وسرعة صرف التعويضات المقررة في هذا الشأن.

واستجابت الدكتورة مايا مرسي، لطلب أسرة الفقيد الراحل بأداء فريضة الحج لهذا الموسم، موجهة الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء إجراء أداء زوجة ونجل الراحل لفريضة الحج هذا الموسم 1446هـ - 2025 م على نفقة المؤسسة القومية لتيسير الحج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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