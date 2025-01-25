وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 10:51 صباحاً - قدم أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واجب العزاء، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،

لأسرة حجاج كامل أحمد، من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، والذي قُتل في حادث مأساوي بالأقصر، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد عبد الموجود، أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت باتخاذ ما يلزم من تدخلات لمساعدة أسرة الزميل الراحل في مصابها الأليم، وتقديم المساعدة اللازمة للأسرة، وسرعة صرف التعويضات المقررة في هذا الشأن.

واستجابت الدكتورة مايا مرسي، لطلب أسرة الفقيد الراحل بأداء فريضة الحج لهذا الموسم، موجهة الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء إجراء أداء زوجة ونجل الراحل لفريضة الحج هذا الموسم 1446هـ - 2025 م على نفقة المؤسسة القومية لتيسير الحج.