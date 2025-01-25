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النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب رسميا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب رسميا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب رسميا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:35 صباحاً - انتهت الهيئة القومية للأنفاق من كافة الاستعدادات الخاصة بتشغيل مونوريل شرق النيل رسميا بالركاب خلال الفترة القادمة، وذلك فور الانتهاء من اختيار الشركة المشغلة لمشروع المونوريل.

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل 

على صعيد آخر من المتوقع أن يتم التشغيل بالركاب خلال  الشهور الخمسة القادمة وقبل نهاية النصف الأول من العام الجديد على أن تكون بداية التشغيل بطاقة 500 راكب للقطار.

وقالت المهندسة سالي الطحان مدير مونوريل شرق النيل إن المشروع يغطى أماكن التجمعات السكانية الأمر الذي يزيد من أهمية المشروع.

مدير مونوريل شرق النيل 

وأكدت أنه يتكامل مع كافة وسائل النقل الأخرى حيث يتقاطع مع الخط الثالث للمترو بمحطة مترو الاستاد، ومحطة القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية.

ويتكون المونوريل من 8 عربات ومن المقرر ان يستوعب 500 راكب فى المرحلة الأولى يرتفع العدد الى 1000 راكب بعد ذلك.

وأكدت الطحان أن جميع الأعمال الإنشائية بمونوريل شرق النيل انتهت وخلال الشهور القادمة سيتم التشغيل بالركاب 

كما أكدت أن المشروع يقدم خدمات نقل نظيفة وصديقة للبيئة ويمتاز عن غيره بكونه يتفادى كافة الاختناقات المرورية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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