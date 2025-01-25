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وزيرة التضامن توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:20 صباحاً -  قدم أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واجب العزاء لأسرة الزميل حجاج كامل أحمد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر والذي قُتل في حادث مأساوي بالأقصر،انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد عبد الموجود أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت باتخاذ ما يلزم من تدخلات لمساعدة أسرة الزميل الراحل في مصابها الأليم، وتقديم المساعدة اللازمة للأسرة، وسرعة صرف التعويضات المقررة في هذا الشأن.

 

واستجابت الدكتورة مايا مرسى لطلب أسرة الفقيد الراحل بأداء فريضة الحج لهذا الموسم، موجهة الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء إجراء أداء زوجة ونجل الراحل لفريضة الحج هذا الموسم 1446هـ- 2025 على نفقة المؤسسة القومية لتيسير الحج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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