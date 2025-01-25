رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 10:11 صباحاً - نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس.. أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، لذا يبحث العديد من الطلاب عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

أكدت المديريات التعليمية، أن كنترولات امتحانات الفصل الدراسي الأول، تعمل على الانتهاء من نتيجة الصف الأول الثانوي للترم الأول بكافة المحافظات، استعدادًا لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس خلال الأيام المقبلة.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

وتابعت المديريات، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس، فور انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وتهيئة نتيجة الصف الأول الثانوي، لاعتمادها رسميًا من المحافظ.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

وأشارت مديريات التربية والتعليم، إلى أنه فور إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس رسميًا، يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

ويمكن لطلاب المحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس، من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي، كما يمكن للطلاب بمحافظة الجيزة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس من خلال الــضــغــــط هـــنـــــــــــــــــا.

مجموع درجات مواد الصف الأول الثانوي

- الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية في نتيجة الصف الأول الثانوي 80 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة علوم متكاملة في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التاريخ في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الرياضيات في نتيجة الصف الأول الثانوي 60 درجة.

- يكون مجموع المواد في نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 190 درجة.

- يكون مجموع المواد في نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 190 درجة.

- ليكون مجموع الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الكامل «للترمين» 380 درجة.