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فعاليات مكثفة بجناح مصر للطيران في المعرض الدولي للسياحة بإسبانيا - أخبار كلمتك

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فعاليات مكثفة بجناح مصر للطيران في المعرض الدولي للسياحة بإسبانيا - أخبار كلمتك

فعاليات مكثفة بجناح مصر للطيران في المعرض الدولي للسياحة بإسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:05 صباحاً - يشهد جناح مصر للطيران الناقل الوطني المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 المقام حاليا بالعاصمة الإسبانية مدريد، فعاليات مكثفة ولقاءات مثمرة مع منظمي الرحلات السياحية حول العالم.

وتشارك مصر سنويًا ممثلة في وزارة السياحة والآثار، في المعرض السياحي الدولى FITUR والتي تستمر فعالياته حتى 26 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، ويُشارك به شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

المعرض المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي بإسبانيا

وجاء تصميم الجناح المصرى بالمعرض مستوحى من الشكل المعمارى للمعابد المصرية القديمة، وتم وضع لافتات دعائية  BANNERS خاصة بالمقصد السياحي المصرى عند مدخل وأمام القاعة الرئيسية للمعرض والتي تضم الجناح المصرى، لتعرض صور عن المنتجات السياحية المختلفة منها منتج السياحة الثقافية ومنتج السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر.

كما يضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة التي تعرض مجموعة متنوعة من المواد الترويجية من صور وأفلام ترويجية عن المقاصد والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة الموجودة في مصر.

النشرات السياحية الدعائية لمصر

ويوجد به مكتب للاستعلامات لاستقبال زائري الجناح المصري، ويشهد توزيع النشرات السياحية الدعائية والمواد الترويجية المختلفة عن مصر والهدايا التذكارية على الزوار.

ويوجد بالجناح غرفتين لعقد الاجتماعات، وغرفة استقبال انتظار، ومنطقة للخدمات تشمل مطبخ لتقديم الأكلات المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن  المعرض السياحي الدولي FITUR يعتبر الحدث السنوي الأهم علي المستوى المهني في السوق الإسباني ويعد ثالث أكبر تجمع سياحي عالمي بعد بورصتي برلين ولندن السياحيين وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية سواء في شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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فعاليات مكثفة بجناح مصر للطيران في المعرض الدولي للسياحة بإسبانيا - أخبار كلمتك

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