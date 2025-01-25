رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:51 صباحاً - نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025.. مع انتهاء ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب في كافة المحافظات، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 ورابط الحصول عليها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في كافة المحافظات، عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

وأشارت الوزارة، إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كنترولات الشهادة الإعدادية، بدأت منذ بدء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، حيث يتم تصحيح أوراق الامتحانات أولًا بأول مشددة على الكنترولات بتحري الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 فور إعلانها رسميًا، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية التابع لها، أو من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

- الدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

- الضغط عى نتائج الفصل الدراسي الأول.

- اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على استعلام.

- تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

- تكون درجة مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 40 درجة.

- تقدر درجة مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 30 درجة.

- تكون درجة مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 30 درجة.

- تقدر درجة مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 20 درجة.

- تكون درجة مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية بـــ 20 درجة.

- مجموع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 140 درجة.

- مجموع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 140 درجة.

انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

والجدير بالذكر، أن الطلاب انتهوا من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الماضي الموافق 23 يناير الجاري، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية من اليوم السبت الموافق 25 يناري الجاري.

بدء إجازة نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية

وتستمر إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي لمدة أسبوعيمن، لتنتهي إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس الموافق 6 فبراير، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل.