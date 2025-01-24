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موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية - أخبار كلمتك

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موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية - أخبار كلمتك

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 06:16 مساءً - عقب انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية 2025، من تأدية آخر امتحاني الفصل الدراسي الأول في مقررات اللغة الأجنبية والتربية الرياضية، يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة الإسكندرية.

موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025، من المقرر ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية، وتقديرات الدرجات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت صباح اليوم بجميع الإدارات التعليمية، وجاءت العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية مبشرة جدا بنسب مرتفعة تجاوز الـ90%، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94%، أما اللغة الإنجليزية بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 88.5% وكذلك مادة العلوم 95%، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 89.3%.

وتواصل الكنترولات بـ الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسكندرية، العمل للانتهاء من أعمال ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول، بناءً على توجيهات مديرية التربية والتعليم، عقب انتهاء الاختبارات رسميًا أمس الخميس.

وبدأ طلاب محافظة الإسكندرية تأدية الامتحانات للصف الثالث الإعدادي 2025، يوم السبت 18 يناير الماضي، بامتحاني اللغة العربية والخط والإملاء والتربية والدينية، ثم امتحاني العلوم والهندسة، ثم امتحانات الدراسات والتربية الفنية، ومن ثم مادتي الجبر والحاسب الآلي، وأخيرًا امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الرياضية يوم الخميس 23 يناير 2025.

كما اختبر طلاب المدارس الرياضية في مادة التربية الرياضية، وعقدت امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الرسمية والخاصة للغات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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