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مصطفى بكري: يوم وفاة الرئيس عبد الناصر خرجنا من بلدنا وكأننا شايلين نعش على أكتافنا - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: يوم وفاة الرئيس عبد الناصر خرجنا من بلدنا وكأننا شايلين نعش على أكتافنا - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: يوم وفاة الرئيس عبد الناصر خرجنا من بلدنا وكأننا شايلين نعش على أكتافنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 06:16 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس جمال عبد الناصر عندما مات، خرجنا من بلدنا شايلين نعش رمزي على أكتافنا، مضيفا كنت حزين وببكي.

وأضاف مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج «من قلب الصعيد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية «أنوار مطاوع»: سألني أحد أصدقائي وقتها، لماذا أنت حزين، فقلت له ده عبد الناصر اللي عمل وعمل، وبعدين كفاية إنو صعيدي زينا.

وتابع: «أنا أول واحد عمل مظاهرة في قنا وفي الصعيد كله ضد إنشاء السفارة الإسرائيلية، واللي بسببها اتحبست شهر».

وأشار مصطفى بكري: «اللي ملهوش حنين لبلدوا ده يبقى إنسان ملوش جذور».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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