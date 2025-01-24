مصطفى بكري: يوم وفاة الرئيس عبد الناصر خرجنا من بلدنا وكأننا شايلين نعش على أكتافنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 06:16 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس جمال عبد الناصر عندما مات، خرجنا من بلدنا شايلين نعش رمزي على أكتافنا، مضيفا كنت حزين وببكي.
وأضاف مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج «من قلب الصعيد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية «أنوار مطاوع»: سألني أحد أصدقائي وقتها، لماذا أنت حزين، فقلت له ده عبد الناصر اللي عمل وعمل، وبعدين كفاية إنو صعيدي زينا.
وتابع: «أنا أول واحد عمل مظاهرة في قنا وفي الصعيد كله ضد إنشاء السفارة الإسرائيلية، واللي بسببها اتحبست شهر».
وأشار مصطفى بكري: «اللي ملهوش حنين لبلدوا ده يبقى إنسان ملوش جذور».
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