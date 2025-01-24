الرئيس السيسي يجدد التأكيد على أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 06:16 مساءً - جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء المجتمعات المتقدمة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتعليم.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، «إن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية في كافة مراحلها، ومواكبة التطور المستمر، وأن يقوم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بدوره، ليكون المظلة الشاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر، ووضع استراتيجيات تعليمية شاملة تعتمد على رؤية متكاملة بعد دراسة مقترحات مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم، وذلك لضمان ارتباطها الإيجابي بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «ومن أهمية أن تكون الاستراتيجيات التعليمية طويلة الأمد وثابتة، ترتكز على رؤية واضحة ومستدامة، بحيث لا تتأثر بتغير المسئولين أو الإدارات، وذلك لضمان الاستمرارية في تحقيق التقدم المنشود في قطاع التعليم، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجهود الوطنية لتحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات أبنائنا وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر».