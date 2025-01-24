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النقل تكشف تطورات تنفيذ المرحلة الأولى بـ مترو الإسكندرية - أخبار كلمتك

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النقل تكشف تطورات تنفيذ المرحلة الأولى بـ مترو الإسكندرية - أخبار كلمتك

النقل تكشف تطورات تنفيذ المرحلة الأولى بـ مترو الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:15 مساءً - أعلنت وزارة النقل عن تقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية. 

وأوضحت الوزارة تفاصيل أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية مشيرة إلى أن المشروع يتضمن الآتي  
1- يمتد المشروع  بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية"  منها  6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم  حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).

2. جار تنفيذ أعمال الخوازيق لأساسات وأعمدة المسار العلوي في المسافة بين محطتى طوسون وفيكتوريا وجارى التجهيز لبدء تركيب الكمرات كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات  المحطات.

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3- المشروع  سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية

4- المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة 

5-   يهدف المشروع أيضا  إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
6- يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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