موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:15 مساءً - خبراء : المواد البترولية ستشهد ارتفاع غير مسبوق في الشهور المقبله

من المقرر أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في شهر أبريل 2025 وسيكون ذلك أول اجتماع لها في العام الحالي وتقوم بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية وكانت اللجنة تنعقد كل ثلاثة أشهر ولكن لارتفاع نسبه الزيادة في اجتماعها الأخير في أكتوبر العام الماضي قررت الانعقاد بعد سته أشهر.

ويأتي اجتماع اللجنة القادم بعد أن رفعت اللجنة في أكتوبر الماضي أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في 2024، بنسبة تتراوح بين 7% و17% حيث ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد مصدر بوزارة البترول "لكلمتك" أنه من المفترض أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، أول أجتماع لها في 2025 في شهر إبريل المقبل.

وأشار المصدر أن وزارة البترول حددت عدة أولويات من أهمها الاستمرار فى توفير احتياجات المواطنين من المواد البترولية وتوفير ما يطلبه السوق المحلي من المواد البترولية وخاصة في فصل الشتاء

تحريك الأسعار وفقًا للسعر العالمي

وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول “لكلمتك” أن هناك عدة عوامل تتحكم تحديد سعر المنتجات البترولية في الفترة المقبلةو أن لجنة التسعير التلقائي مضطرة إلى تحريك الأسعار وفقًا للسعر العالمي للبترول، إضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والدولار الجمركي.

وأشار أن خطة الحكومه ووضعها جدول زمني لرفع الدعم عن المواد البترولية. في موعد أقصاه نهاية عام 2025 وتحويل هذا الدعم الي دعم نقدي يخدم الاقتصاد الوطني ويمثل خطوه هامه تساهم في دعم الاقتصاد وخاصة أن أغلبية الدول أقدمت علي رفع الدعم عن المواد البترولية منذ سنوات

خبير بترولي يوضح السعر الحقيقي لاسطوانة البوتجاز

وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن نسبة الزيادة ستكون وفقًا للمدة التي سيتم الاتفاق عليها لرفع الدعم كليا، وأوضح أن الدعم مختلف من منتج بترولي لآخر فمثلا دعم اسطوانه البوتجاز يختلف عن دعم لتر البنزين والسولار .

ووضح أنه في حالة أن كانت المدة المتفق عليها لرفع الدعم عن الوقود قصيرة تؤدي إلي ارتفاع نسبة الزيادة في المنتجات الأكثر دعما وستكون الزيادة كبيرة والأقل نسبة الزيادة تقل عنها، خصوصًا أن سعر أسطوانة البوتاجاز أقل من تكلفتها بنسبة 50٪.

وفي تصريحات سابقه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أنه تم التنسيق مع وزير البترول وذلك ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ارتبطت باستهداف ضبط التضخم، وتم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة في البنزين على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة.

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