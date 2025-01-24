هجوم مسلح على معرض سيارات بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

هجوم مسلح على معرض سيارات بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

صدور موسوعة «الصراع العربي الصهيوني للدكتور محمد عمارة تقي الدين - أخبار كلمتك

صدور موسوعة «الصراع العربي الصهيوني للدكتور محمد عمارة تقي الدين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أعظم نعمة لي».. كيف احتفلت حنان ترك بعيد ميلاد نجلها يوسف؟ | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أعظم نعمة لي».. كيف احتفلت حنان ترك بعيد ميلاد نجلها يوسف؟ | صورة - أخبار كلمتك

وصفها بالمنافقة، لافروف: سياسة الناتو تزيد من خطر المواجهة مع روسيا - أخبار كلمتك

وصفها بالمنافقة، لافروف: سياسة الناتو تزيد من خطر المواجهة مع روسيا - أخبار كلمتك

كمائن الموت، كتائب القسام تبدأ بث سلسلة عمليات المقاومة السرية بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

كمائن الموت، كتائب القسام تبدأ بث سلسلة عمليات المقاومة السرية بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

السيسي: التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل ونعمل بكل جهد لتطوير كافة مراحل العملية التعليمية - أخبار كلمتك

السيسي: التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل ونعمل بكل جهد لتطوير كافة مراحل العملية التعليمية - أخبار كلمتك

رسائل السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتعليم: حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة تحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

رسائل السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتعليم: حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة تحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟ - أخبار كلمتك

ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟ - أخبار كلمتك

استمرار ايقاف القيد بالنادي المصري في يناير، ما السبب؟ - أخبار كلمتك

استمرار ايقاف القيد بالنادي المصري في يناير، ما السبب؟ - أخبار كلمتك

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم - أخبار كلمتك

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزارة الصحة تكشف حقيقة غلق مستعمرة الجذام بهدف طرح أرضها للاستثمار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزارة الصحة تكشف حقيقة غلق مستعمرة الجذام بهدف طرح أرضها للاستثمار - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تكشف حقيقة غلق مستعمرة الجذام بهدف طرح أرضها للاستثمار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:15 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة غلق الوزارة مستعمرة الجذام، بهدف طرح أرضها للاستثمار.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على تطوير البروتوكولات العلاجية الخاصة بمرض الجذام، وإنشاء مستشفيات عامة، لخدمة المواطنين، تحتوي على أقسام متخصصة للتعامل مع مرض الجذام.

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن حالات مرض الجذام لم يعد يتم استقبالها في المستعمرات، ولكن يتم معالجتهم في أقسام الأمراض الجلدية في المستشفيات، كما أن المستعمرة لم تعد تستقبل مرضى منذ سنوات، ولا يوجد أي توصية طبية على مستوى العالم بعزل مرضى الجذام أو حجزهم في مستعمرات. 

مضيفا أن جميع المستعمرات على مستوى العالم  تم إغلاقها، حيث تم إغلاق آخر مستعمرة جذام في عام 2011، لأن مريض الجذام منذ تلقي أول جرعة للعلاج، يصبح غير معدٍ لأي شخص، كما أن العلاجات الحديثة، تشفي المريض تماما خلال فترة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه من المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق