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وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مكثفة بإسبانيا لتعزيز الحركة السياحية إلى مصر - أخبار كلمتك

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وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مكثفة بإسبانيا لتعزيز الحركة السياحية إلى مصر - أخبار كلمتك

وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مكثفة بإسبانيا لتعزيز الحركة السياحية إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 05:56 مساءً - عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءات مهنية هامة في جناح مصر المشارك بمعرض السياحة الدولي FITUR2025 في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث استهدفت الاجتماعات كبار منظمي الرحلات، وكالات السفر، وشركات الطيران من السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الحركة السياحية إلى مصر.

والتقى الوزير بـ سيباستيان إبل، الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI العالمية، إحدى كبرى شركات تنظيم الرحلات والطيران في العالم، حيث استعرض الطرفان خطط المجموعة لتوسيع أعمالها في أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية، مع التركيز على الترويج للمقاصد السياحية المصرية، كما أعرب إبل عن نيتهم زيارة الساحل الشمالي وواحة سيوة لتقييم إمكانية دمجهما ضمن البرامج السياحية المستقبلية.

كما اجتمع الوزير بـ إبراهيم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة Explora Traveller & Air Cairo، التي تستهدف رفع أعداد السائحين الوافدين من إسبانيا وأمريكا اللاتينية إلى 50 ألف سائح سنويًا، وتم الاتفاق على تنفيذ حملات تسويقية مشتركة وتنظيم رحلات تعريفية للإعلاميين والمؤثرين للترويج لمصر.

وفي لقائه مع ألبرتو جوتيريز، الرئيس التنفيذي لوكالة Civitatis، تم بحث تنظيم حملات ترويجية مشتركة تستهدف السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية.

وأشار جوتيريز إلى أن الوكالة، التي تملك 25 مليون متابع، قادرة على تعزيز الإقبال على المقصد المصري.

كما ناقش الوزير مع كارلوس جوميز سواريز، الرئيس التنفيذي لشركة طيران إيبيريا إكسبريس، إمكانية تشغيل رحلات موسمية إلى الأقصر وأسوان خلال الصيف، وتنظيم طيران عارض من أمريكا اللاتينية.

ومن جهته، أعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة سما للسياحة والسفر، عن اهتمام الشركة بتسيير رحلات عارضة إلى شرم الشيخ والاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة.

شارك في اللقاءات عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من مسئولي الوزارة وشهدت المناقشات التأكيد على أهمية التعاون لتعزيز الرحلات السياحية وزيادة حركة الطيران إلى مصر، مع التركيز على تنفيذ حملات ترويجية مشتركة.

وتأتي زيارة الوزير إلى مدريد للمشاركة في النسخة الـ45 من معرض FITUR2025، الذي يعد من أبرز المعارض السياحية عالميًا، ويستمر حتى 26 يناير الجاري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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