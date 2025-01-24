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معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش ثوابت الشخصية المصرية وترجمة العلوم الإنسانية - أخبار كلمتك

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معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش ثوابت الشخصية المصرية وترجمة العلوم الإنسانية - أخبار كلمتك

معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش ثوابت الشخصية المصرية وترجمة العلوم الإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 04:56 مساءً - تقام العديد من الفعاليات الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب غداً، السبت، في دورته الـ 56، التي تقام في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير القادم، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ففي القاعة الرئيسية، تقام ندوة "هويات رقمية"، بمشاركة الدكتور حسن عبيد والدكتور عبد الله نور الدين والدكتورة علا العبودي.

وفي محور شخصية المعرض، تقام بالقاعة الرئيسة ندوة "الوطن في أعمال فاطمة المعدول"، بمشاركة الدكتورة أسماء عمارة والدكتور حسام الضمراني والدكتورة منى المنصوري.

وفي محور "مع الفكر"، تقام ندوة تحت عنوان "العرب والغرب رؤى متبادلة"، بحضور الدكتور عبد الاله بلقزيز من المغرب ومحمد المعزول من المغرب، فيما يناقش محور قضايا استراتيجية "ثوابت الشخصية المصرية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة الدكتور خالد حبيب، اللواء محمد سلامة، والدكتور وسيم السيسي.

وفي السياق، تشهد القاعة الدولية ضمن محور تجارب ثقافية، ندوة "مصر والصين علاقات قديمة حديثة"، كما تشهد القاعة ندوة حول تجارب في الصناعات الثقافية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر".

وفي محور "ضيف الشرف" تستضيف القاعة الدولية ندوة "السرد العماني.. الحضور المتصاعد"، بمشاركة عدد من الكتاب العمانيين.

كما تستضيف القاعة أيضاً ضمن محور الدبلوماسية الثقافية ندوة "تغير المناخ وتحديات التنمية المستدامة" بمشاركة الدكتور ماجد بطرس والسفير وائل أبو المجد.

وفي قاعة الصالون الثقافي، سيتم أولى مؤتمرات معرض الكتاب تحت عنوان "ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي" ويتضمن محاور صناعة الترجمة، التعليم، أخلاقيات الترجمة، دراسة الترجمة.

كما تستضيف قاعة العرض ضمن محور الترجمة إلى العربية ندوة "الكلمات الإيطالية المشتقة من اللغة العربية" وكذلك ندوة التراث الحضاري وملتقى الإبداع الشعري، يأتي ذلك بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والعروض الفنية وعروض السيرك القومي، التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية، وكذلك عروض الأراجوز وفنون التنورة التراثية، وورش فنية وتعليمية للأطفال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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