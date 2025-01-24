تليفزيون موريتانيا ينقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 04:56 مساءً - زار الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مقر التليفزيون الموريتاني. حيث التقي بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف.

بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وينقل التليفزيون الموريتاني حفل إحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم في ماسبيرو، فيما يعد أول تعاون بين الجانبين.

يتضمن الحفل الذي تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي.. تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً علي إنتاجه من قبل التليفزيون المصري. حيث يتم تكريم مخرجة المسلسل إنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل، كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل: نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، منال سلامة، أحمد عبد اللطيف، عبد آلعزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، اشرف زكي، توفيق عبد الحميد، محمد ابو داود، احمد صيام، كمال ابو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، المصور عماد وليم.

يعد مسلسل أم كلثوم أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي، وقد حظي ولا يزال باهتمام واسع النطاق.. لدي عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.

يقام حفل أم كلثوم مساء الثاني من فبراير علي مسرح التليفزيون، بمبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو،