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البحث العلمي تطلق برنامج الطلاب المقدم من المنظمة الأوروبية للبحوث النووية - أخبار كلمتك

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البحث العلمي تطلق برنامج الطلاب المقدم من المنظمة الأوروبية للبحوث النووية - أخبار كلمتك

البحث العلمي تطلق برنامج الطلاب المقدم من المنظمة الأوروبية للبحوث النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:15 مساءً - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن برنامج الطلاب الصيفي  المقدم من المنظمة الأوروبية للبحوث النووية CERN لعام 2025 CERN Summer Student Programme and the CERN Openlab Summer Student Programme.

 

 ويأتي هذا الإعلان في إطار تعاون الأكاديمية مع المراكز البحثيه الدولية المختلفة، علمًا بأنه تم الإعلان عن البرامج على الموقع الإلكتروني الخاص بمركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسطSESAME


1) البرنامج الأول CERN Summer Student Programme
- هو المشروع الرائد لمنظمة ـCERN وهو مقدم للطلاب الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في الفيزياء أو الهندسة أو علوم الحاسوب أو الرياضيات. 


- يشارك في البرنامج سنويًا طلاب من حوالي 70 دولة للمشاركة في سلسلة من المحاضرات والمشروعات والأنشطة التعليمية الأخرى. 

 

وتشمل أيضًا الزيارات إلى مرافق CERN، بالإضافة إلى جلسات المناقشة وورش العمل، من الخصائص الرئيسية للبرنامج.


2) البرنامج الثاني، وهو برنامج Openlab Summer Student Program،


- البرنامج مقدم للطلاب الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الحوسبة (IT)
- يتيح البرنامج الفرصه للطلاب حضور محاضرات برنامج سيرن الصيفي الرئيسية، والزيارات إلى المسرعات والمناطق التجريبية. 


- علمًا بأن آخر موعد لتقديم الطلبات 26 يناير 2025.


- لمزيد من التفاصيل يرجى الدخول علي الرابط التالي:

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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